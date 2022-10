Jean Julian Rojer wint mannendubbel in Stockholm

STOCKHOLM – Jean-Julien Rojer heeft het mannendubbel op het toernooi van Stockholm gewonnen. Samen met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador versloegen zij Harri Heliovaara en Lloyd Glasspool in 6-3 en 6-3.

Het was alweer hun vierde tour-niveau titel van het seizoen op de Stockholm Open. In een sterke vertoning zegenvierden de twee in 67 minuten bij dit ATP 250-evenement.

Arevalo en Rojer deden voor het eerst mee sinds ze in september de halve finale van de US Open bereikten. Ze vertoonden echter weinig roest in Stockholm en lieten slechts één set vallen op weg naar de titel.

“Heel emotioneel voor mij”, zei Rojer. “Als je ouder wordt, nadert het zijn einde, dus elke positieve ervaring die je kunt hebben, is mooi en je waardeert het des te meer.”

Eerder dit seizoen won het paar op tourniveau in Dallas en Delray Beach voordat ze hun eerste Grand Slam wonnen op Roland Garros. Het Salvadoraans-Nederlandse team zal in november deelnemen aan de Nitto ATP Finals in Turijn, nadat ze zich vorige maand kwalificeerden voor het prestigieuze eindejaarsevenement.

Het is voor Rojer de derde keer dat hij het toernooi van Stockholm wint, maar nu voor het eerst met partner Marcelo Arevalo.