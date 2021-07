JetAir heeft heeft zijn vlucht naar Haïti vandaag geannuleerd. Reden is de onzekere situatie in het land nadat vannacht president Jovenel Moise bij een overval op zijn huis is doodgeschoten.

De maatschappij vliegt elke twee weken op een woensdag naar Port-au-Prince. De vluchten worden uitgevoerd met een Fokker 70 en er kunnen 80 mensen aan boord.

Het is niet bekend wanneer de vluchten weer hervat worden.