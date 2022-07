Jeugdzorgmedewerker die meisjes betastte in Nederland is voormalige Curaçaose journalist

De man die minderjarige meisjes in een jeugdinstelling betastte en op dit moment in Nederland terecht staat is een voormalige journalist uit Curaçao. Dat melden lokale media op het eiland. Het zou gaan om Gravier C., die onder andere voor CBA televishon werkte. Het Openbaar Ministerie eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. C. werkte in een jeugdinstelling in Lochem, waar hij uit huis geplaatste kwetsbare jongeren begeleidde.

Op de kamers van de meisjes initieerde C. massages die begonnen bij de schouders, maar later het hele lichaam betroffen. Volgens het OM zijn er drie slachtoffers. De meisjes, die destijds 15 en 16 waren, zeggen dat ze dichtsloegen en niets meer durfden te doen of te zeggen.

Twee meisjes woonden pas net in de instelling. Een van hen was er pas één dag. Ze zei op de de zitting dat hij haar vroeg andere kleding aan te doen; een kort broekje en een hemdje met dunne bandjes. Daarna begon hij te masseren. Toen hij haar hemd naar boven trok, haar bh losmaakte, haar broek naar beneden trok en haar schaamstreek betastte, bevroor ze.

Ze moest huilen toen ze erover vertelde. “Ik dacht echt dat ik verkracht ging worden. Ik durfde niet te protesteren, ik was afhankelijk van deze man.” De slachtoffers kampen twee jaar na het misbruik met psychische klachten als paniekaanvallen, schuldgevoelens en nachtmerries. “Bang dat hij me ergens zou opwachten”, tekent een verslaggever van Omroep Gelderland op.

‘Wilde ze rust geven’

De ex-zorgmedewerker geeft de ontuchtige handelingen bij twee van zijn cliënten toe. De enige reden die hij daarvoor dinsdag in de rechtbank noemt is dat hij de meisjes ‘rust’ wilde geven. Op vragen van de rechtbank waarom hij denkt dat een minderjarige, kwetsbare jongere rustig wordt van een massage zegt hij geen antwoord te kunnen geven.

Toch wist hij wel wat hij deed. “Ik ken je één dag en we hebben nu al een geheim”, zei hij letterlijk tegen één van de meisjes. Ook zette hij ze onder druk: “Vertel dit niemand, ik weet dat ik mijn baan kan kwijtraken.” De officier van justitie eist niet alleen een celstraf, maar ook dat de man vijf jaar uit zijn beroep wordt gezet.