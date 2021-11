Jonge visser vermist

10 Gedeeld

WILLEMSTAD – Een jonge visser wordt sinds gistermiddag vermist. De 18-jarige man was samen met twee vrienden gaan speervissen in het zeegebied tussen Daaibooi en restaurant Karakter.

Op een gegeven moment sprong hij overboord en raakte uit zicht. Na een uur zoeken hebben de vrienden de politie gebeld. De kustwacht is een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter en later een vliegtuig is ingezet.

De politie had al een patrouille naar Daaibooi gestuurd om vanaf land de zoektocht naar de vermiste visser te beginnen. Tot op heden is er geen spoor van de jongeman. De kustwacht zoekt vandaag door, de visser was gekleed in een blauw hemd en een rode broek.



