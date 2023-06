Joran van der Sloot in isolatie

COLUMBIANA – Joran van der Sloot, de verdachte in de verdwijningszaak van de Amerikaanse Natalee Holloway, brengt zijn dagen door in een cel in de Shelby County gevangenis in Columbiana, Alabama. Dit gebeurt een week nadat hij vanuit Peru naar de VS is overgebracht. Getuigen van het proces meldden dat van der Sloot een uitgesproken sarcastische houding had en lachte toen hij bij aankomst werd afgevoerd.

Een dag na zijn aankomst in de VS werd van der Sloot gebracht naar het Hugo L. Black United States Courthouse om 11 uur ’s ochtends, dat was vrijdag. Hierna keerde hij terug naar zijn eenpersoonscel.

Hij heeft toestemming om één uur per dag naar buiten te gaan, maar niet in gezelschap van andere gevangenen. Hij eet zijn maaltijden in zijn cel in plaats van in de cafetaria. “Hij praat niet, hij communiceert niet, maar hij lijkt tevreden te zijn met waar hij is”, onthulde een bron binnen de gevangenis.

De aanklacht tegen van der Sloot gaat over zijn vermeende aanbod om de locatie van Natalee Holloway’s lichaam aan haar moeder, Beth, te onthullen in ruil voor 250.000 dollar.

E-mail

Uiteindelijk accepteerde hij 25.000 dollar en gaf vervolgens valse informatie aan de familie. De aanklachten zijn gebaseerd op een reeks van 79 e-mails tussen de advocaat van de familie Holloway en Joran zelf.

“Ik zal je naar Natalee brengen, maar ik wil niet dat de informatie van mij komt,” schreef Joran in 2010, volgens verkregen documenten. “In ruil daarvoor wil ik 250.000 dollar,” schreef Joran.

Maar het lichaam is nooit gevonden. Als Joran schuldig wordt bevonden, kan hij een straf van 25 jaar gevangenisstraf verwachten voor elk van de twee aanklachten, namelijk oplichting en fraude.