Joran van der Sloot in televisiereportage

24 Gedeeld

ORANJESTAD – De Arubaanse crimineel Joran van der Sloot was afgelopen weekend te zien op de Peruaanse televisie. Onderwerp was de situatie in de streng beveiligde strafinrichting waar hij zit opgesloten.

Van der Sloot is inmiddels 34 jaar oud. Hij werd in juni 2010 veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores. Eerder werd Van der Sloot bekend door de vermissingszaak van de Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba.



Van der Sloot had al vrij kunnen zijn in Peru, maar wegens slecht gedrag blijft hij voorlopig vastzitten. Hoe de gevangenis er van binnen uitziet bleef tot nu toe altijd geheim, een verslaggever van de Peruaanse zender America TV mocht er echter een kijkje nemen. Hij sprak onder andere met Van der Sloot.

Lees ook: