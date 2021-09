Jouw advertentie op deze plek?|Advertentie

Online jouw klant bereiken kan lastig zijn, waar bevindt jouw doelgroep zich, wat zijn de interesses? Met onze websites spreken we een zeer brede doelgroep aan die interesse hebben in de eilanden binnen het Koninkrijk.

Met onze zes websites in maar liefst drie talen, bereiken we niet alleen de inwoners op de eilanden maar ook daarbuiten. Is dit de doelgroep die jij zoekt? Wij bieden diverse manieren voor ondernemers om te adverteren op onze websites.

Wanneer je er voor kiest om te adverteren op onze websites, helpen we jou graag met het kiezen van het juiste product en de juiste website(s) zodat jij jouw doelgroep zo goed mogelijk weet te bereiken. Tijdens de looptijd en na afloop van jouw campagne zijn er altijd statistieken beschikbaar, deze delen we graag met je.

In dit artikel leg ik je graag het verschil uit tussen een Advertentie en Advertentie Plus. Beide worden geplaatst tussen ons dagelijkse nieuws en gedeeld op de Facebook-pagina behorende bij de website waarop de advertentie geplaatst is. Het verschil tussen beide opties zit hem in de lengte van de tekst het aantal foto’s en links.

Advertentie 100 woorden

1 foto

1 directe link

Tekst zelf aanleveren Naf 141,-

$79,- Advertentie Plus 350 woorden

4 foto’s

2 directe links

Tekst zelf aanleveren Naf 233,-

$130,-

De genoemde prijs is per plaatsing/per website. Wanneer je ervoor kiest om op meerdere websites en/of met meerdere herhalingen te willen gaan adverteren dan maken we graag een scherpe offerte voor je.

Mochten bovenstaande twee opties je te weinig ruimte geven om jouw boodschap over te brengen dan bieden we als derde mogelijkheid om tussen het nieuws te adverteren een Advertorial aan. De Advertorial is een, indien gewenst, door ons geschreven artikel. De Advertorial heeft geen limiet op aantal woorden, foto’s en links. Wil je meer informatie ontvangen over deze of onze andere producten neem dan gerust contact met ons op. Voor Curaçao bel, app of mail je met Carine. Voor Bonaire, Aruba, Nederland of waar dan ook neem je contact op met Sander.



Contact

Lees ook: