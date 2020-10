Justitie meer aandacht voor zedendelicten en slachtoffers

Willemstad – Slachtoffers van zedendelicten kunnen nu beschermd aangifte doen, daarbij is ook een arts aanwezig. Dat heeft minister Quincy Girigorie van Justitie gisteren bekendgemaakt.

Er is al lange tijd kritiek op hoe de politie omgaat met zedenzaken. Soms vindt een slachtoffer geen gehoor of neemt de politie een aangifte niet eens in behandeling.

Met het nieuwe protocol moet dat verleden tijd zijn, aldus de minister. Het Openbaar ministerie hoopt nu dat de aangiftebereidheid groter wordt.

