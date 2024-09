Algemeen Justitie zet ABC Busbedrijf in voor strijd tegen mensenhandel op Curaçao Dick Drayer 30-09-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Justitie heeft samen met ABC Busbedrijf twee speciaal ontworpen bussen ingezet om de gemeenschap bewuster te maken van mensenhandel op Curaçao. Dit initiatief is een onderdeel van de bredere campagne voor de preventie van misbruik en uitbuiting van mensen. De bussen rijden sinds kort op verschillende routes over het eiland en zijn voorzien van QR-codes die reizigers kunnen scannen om meer te leren over mensenhandel en hoe ze verdachte situaties kunnen melden.

De directeur van ABC Busbedrijf, John Cijntje, benadrukt dat het bedrijf trots is op de samenwerking met het ministerie. “Mensenhandel is een probleem dat niet alleen buitenlanders treft. Ook lokale mensen worden soms het slachtoffer van uitbuiting. Als onderdeel van het dagelijks leven van de Curaçaose gemeenschap wil ABC Busbedrijf helpen om dit probleem zichtbaarder te maken,” aldus Cijntje.

TIP-report

Dit initiatief, dat ook al plaatsvond op de luchthaven, komt op een moment dat Curaçao onder druk staat om meer te doen tegen mensenhandel. De Verenigde Staten hebben eerder kritiek geuit en Curaçao ingedeeld bij landen die niet volledig voldoen aan de minimale normen voor de aanpak van mensenhandel, zoals Afghanistan, Nicaragua en Djibouti.

Het eiland werd in 2023 gedegradeerd naar een zogenoemde Tier-3 status, de laagste categorie in de jaarlijkse mensenhandelrapportage van de Amerikaanse overheid. Drie jaar lang werd Curaçao gewaarschuwd dat het stappen moest ondernemen om mensenhandel te bestrijden, maar het eiland slaagde er niet in om voldoende vooruitgang te boeken.

Maar recentelijk is Curaçao weer teruggeplaatst in de Tier-2 categorie, dankzij een aantal verbeteringen. Het eiland heeft onder meer een gespecialiseerde officier van justitie aangesteld die mensenhandelzaken coördineert, een nieuw coördinatiekantoor voor de bestrijding van mensenhandel opgezet en extra financiering vrijgemaakt voor preventiecampagnes.

Daarnaast werd een informeel akkoord gesloten met een internationale organisatie om geïdentificeerde slachtoffers, waaronder volwassen mannen, door te verwijzen naar een gespecialiseerd opvangcentrum.

Kritiek

Ondanks deze vooruitgang is er ook kritiek. De regering van Curaçao heeft nog geen daders van mensenhandel vervolgd of veroordeeld, en er is onvoldoende steun geboden aan de twee slachtoffers die tijdens de rapportageperiode werden geïdentificeerd. Ook blijft de overheid assistentie aan buitenlandse slachtoffers, waaronder verblijfsvergunningen, afhankelijk maken van hun medewerking in strafzaken tegen mensenhandelaren.

Ambtenaren tonen daarnaast vaak een beperkt begrip van mensenhandel en verwarren het misdrijf met mensensmokkel, wat de effectiviteit van vervolging, preventie en bescherming belemmert.

Het Ministerie van Justitie werkt inmiddels wel aan het verbeteren van de bestrijding van mensenhandel, zoals ook blijkt uit het partnerschap met ABC Busbedrijf. Met dit initiatief wil het ministerie een duidelijke boodschap afgeven, ook richting de VS, dat Curaçao zich inzet voor de bescherming van zijn burgers en bezoekers tegen deze ernstige vorm van uitbuiting.

