Kabinet in zwaar weer

7 Gedeeld

Aanstelling kabinet Rhuggenaath in mei 2017

Willemstad – Het kabinet Rhuggenaath zit in zwaar weer, nu Rennox Calmes uit de partij Pin is gestapt en onafhankelijk verder gaat in de Staten.

Door zijn opstappen werd ook de positie van PIN-minister Suzy Römer onhoudbaar, zij stapt vandaag op.

De coalitie steunt nu nog op PAR en MAN, met 10 zetels, net zoveel als de oppositie. De elfde zetel is van oud-PAR minister Marilyn Alcalá-Wallé, die zij pas donderdag inneemt.

Er is onduidelijkheid over haar positie binnen de fractie omdat er een strafrechtelijk onderzoek tegen haar loopt.

Lees ook: