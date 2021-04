Kans op Curaçao op een verkeersongeluk is een op zes

21 Gedeeld

Foto: Èxtra

Op Curaçao zijn 90,443 voertuigen verzekerd bij een van de tien verzekeraars op het eiland. Dat zijn 1592 voertuigen minder dan in 2019. 14,919 van hen deden een beroep op hun verzekering bij 9,612 ongelukken. Dat is gemiddeld 1,5 voertuig per melding. Bijna hetzelfde als in 2019.

Bij meer dan driekwart van alle ongelukken zijn twee voertuigen betrokken (77,3 procent). In een op de zeven ongelukken gaat het om drie of meer betrokken partijen.

De kans om op Curaçao betrokken te raken bij een ongeluk was in 2020 16,5 procent. Eén op de zes voertuigen. Dat is een scherpe daling ten opzicht van 2019, toen die kan nog 22,6 procent was. Vermoedelijk het gevolg van avondklok en platchi di dia, die vanwege covid zorgde voor aanmerkelijk minder auto’s ongelukken op de weg in 2020.

Brokkenmakers

Grootste brokkenmakers zitten bij maatschappij New India. Een kwart van hen – 23,95 procent van de verzekerden – waren in 2020 betrokken bij een ongeluk. Dat was ook al zo in 2019.

Inter-Assure heeft de beste chauffeurs. Slechts 12,27 procent van hun verzekerden raakte in 2020 betrokken bij een ongeluk. Ook in 2019 stond Inter-Assure al op de eerste plaats.

Ongelukken per verzekeringsmaatschappij

Aansprakelijkheid

Maar qua aansprakelijkheid ligt het net iets anders. Brouwer voert de lijst aan. In 56,5 procent van hun ongelukken, bleek hun bestuurder de fout ingegaan te zijn. La Internacional voert de lijst aan met de minst aantal ongelukken met aansprakelijkheid. Het is ook de kleinste maatschappij met het minst aantal verzekerden (zie tabel hierboven).

Marktaandeel

De grootste verzekeraars op het eiland zijn de Guardian Group, zij hebben 27,17 procent van de markt in handen. Tweede is Ennia met een marktaandeel van 21,89 procent. Beiden hebben bijna de helft van de markt in handen. Massy United volgt op de derde plaats met 13,51 procent.