Kathedraal van Doornen verwelkomt nieuw kunstwerk van Eppe de Haan

In de unieke en spirituele omgeving van de Kathedraal van Doornen in Willemstad, is sinds gisteren een nieuw kunstwerk te bewonderen. Het betreft een creatie van de Nederlandse/Italiaanse beeldhouwer Eppe de Haan, die met zijn werk een nieuwe dimensie toevoegt aan de reeds indrukwekkende collectie van meer dan 45 kunstwerken in de Kathedraal.

Eppe de Haan, geboren in 1949, begon zijn artistieke carrière als kunstschilder. Een ontmoeting op een expositie van zijn schilderijen veranderde echter de koers van zijn leven. Een collega-kunstenaar adviseerde hem zijn penselen neer te leggen en zich volledig te wijden aan de beeldhouwkunst.

Dit advies nam De Haan ter harte en sindsdien heeft hij zich ontpopt als een gerenommeerd beeldhouwer. Hij verdeelt zijn tijd tussen Den Haag en Pietrasanta in Italië, waar hij werkt met Carrara marmer en brons om sensuele figuren te creëren die een spel van hardheid en warmte uitbeelden. Zijn werken, met titels als Silent Whisper, Reflexie, Aurora, Guardiano en Gedachte, tonen een diepe verbondenheid tussen materiaal en emotie.

De Haan’s band met Curaçao dateert van 2004, toen hij het eiland bezocht om zijn dochter Iris en haar familie te bezoeken. Sindsdien heeft hij een diepe affiniteit ontwikkeld met het eiland en zijn lokale kunstgemeenschap. Hij heeft het ontstaan en de evolutie van de Kathedraal van Doornen, een project van Herman van Bergen, van dichtbij gevolgd en bewonderd.

Het nieuwe kunstwerk dat De Haan bijdraagt aan de Kathedraal van Doornen heet La Forza dei Sogni, De Kracht van Dromen, of E Poder di Soña in het Papiaments. Dit werk, nu een permanente aanwinst voor de kathedraal, symboliseert de hoop en dromen van de Curaçaose bevolking en de verbondenheid van de kunstenaar met deze visies. Het glazen kunstwerk, uitgevoerd door de gerenommeerde ‘Studio Berengo’ in Venetië, markeert een nieuwe fase in De Haan’s artistieke exploratie en zijn continue fascinatie voor het medium glas.

De Kathedraal van Doornen is een levend testament van creativiteit en culturele uitwisseling, geopend van dinsdag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 14.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom om zich te laten inspireren door de kracht van kunst en de verhalen die deze plek en zijn werken vertellen.