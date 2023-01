ORANJESTAD – Kiara Arends is klaar om de Miss Universe-titel naar Aruba te brengen. De 24-jarige Miss Aruba 2022 is in Louisiana in de Verenigde Staten waar ze het op moet nemen tegen 85 andere miss-winnaressen uit andere landen.

De 71e editie van verkiezing wordt gehouden op zaterdag 14 januari in het New Orleans Morial Convention Center.

Tot nu toe zijn alleen Taryn Mansell en Maureen Leenheer-Vieira in staat geweest om hoog te eindigen voor Aruba. Mansell werd eerste finaliste in 1996 en Leenheer-Vieira eindige als vierde finaliste in 1974.

Arends is geboren en getogen in Oranjestad. Van 2011 tot 2017 volgde ze het Colegio Arubano en volgde ze ook de Universiteit van Aruba waar ze van 2018 tot 2021 haar diploma rechten behaalde.

Arends studeerde aan de Katholieke Universiteit Leuven in Leuven, België, waar ze haar masterdiploma in internationaal zakendoen, handelsrecht en fiscaal recht behaalde.

Arends begon haar schoonheidswedstrijdcarrière in 2017, ze werd gekroond tot Miss Teen Aruba International 2017. Ze werd gekroond tot Miss Teen Americas Aruba 2018-wedstrijd. Op 27 mei 2018 vertegenwoordigde Arends Aruba bij Miss Teen Americas 2018 in El Salvador en werd tweede na Michelle Colon uit Puerto Rico.

Op 31 juli 2022 werd ze de officiële winnaar van de Miss Aruba 2022-wedstrijd. Zij zal Aruba vertegenwoordigen op Miss Universe 2022.