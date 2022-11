Kindermuseum viert Dag van de Rechten van het Kind

WILLEMSTAD – Op de ‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’, gisteren, werden zestig kinderen en hun ouders getrakteerd op een feestelijke dag. Stichting de Cultuur Kameleon zocht voor dit project de samenwerking met het Kindermuseum Curaçao en de Lot’s Foundation.

Het publiek kon genieten van kindertheater, leuke workshops rappen, bouwen of schilderen lekkere snacks en kregen uiteindelijk een prentenboek over ‘Lot’ mee naar huis.

Keursly Concincion , de nationale Ombudsman opende de dag met een speech waarin hij een aantal kinderrechten nog eens uitdiepte voor het jonge publiek en hun ouders of verzorgers. Hij benadrukte het recht op onderwijs, op veilig drinkwater en ook het recht op bescherming. Dat laatste lichtte hij nog even toe, ook in de thuissituatie heb je als kind tot je 18de levensjaar recht op een leven zonder dat je geslagen wordt. Ook geen corrigerende tik wat in sommige landen zelfs strafbaar is. Het is ook een recht om goed behandeld te worden in woorden. Kinderen mogen niet neerbuigend of afkrakend behandeld worden’ aldus de Ombudsman. De kinderen luisterden aandachtig en hun ouders ook want we beseffen ons dat dit niet voor iedereen op de wereld geldt.

Esmée Pieters ging daarna van start met haar voorstelling ‘Lot van Curaçao’ wat zij maakte samen met Herman van Veen. Lot is een meisje met een Curaçaose vader en een Nederlandse moeder. Zij verhuisde al op jonge leeftijd naar Nederland als gevolg van de scheiding van haar ouders. Hierdoor heeft zij twee huizen.

Zingen en dansen helpen haar overal doorheen. Haar verhaal is mooi en zet je aan het denken over de ‘rechten van het kind’. Ze had verschillende vragen aan kinderen en ze zongen samen enkele liedjes in het Papiaments en in het Nederlands. Ze had daarvoor ook een sidekick, Greysha Niebe, die de uitspraken, moeilijke woorden of andere opmerkingen in het Papiaments kon omzetten. Een mooie manier om een tweetalige voorstelling te spelen.

Vervolgens gingen de kinderen uiteen in verschillende workshops zoals rappen met de rapster Zealous. In een mum van tijd krijgt zij alle kinderen mee in een ‘beats and rhymes’ die zij zelf gingen maken. Ook is er een interactieve presentatie voor de aanwezige volwassenen door Yvonne Willemsen. Zij laat zien hoe er met kinderrechten in de scholen gewerkt wordt want, dat is het vervolg op deze dag, een onderwijsproject over kinderrechten voor groep 6,7 en 8.