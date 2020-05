KLM herstart vluchten naar de eilanden

278 Gedeeld

In de komende periode tot en met 5 juli zal KLM op de route tussen Amsterdam en Aruba, Bonaire, Curaçao en St. Maarten een groter aantal vluchten uitvoeren.

Hiermee wil de KLM de vluchten, onder voorbehoud van wijzigingen, tussen Nederland en de Antillen weer opstarten.

Passagiers moeten zich wel houden aan de protocollen en maatregelen opgesteld door de overheid, luchtvaart maatschappij en luchthavens.

De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A330-200 met 262 stoelen (16 World Business Class, 246 Economy Class).

2 x per week Amsterdam – Curacao

Op woensdag en zaterdag vliegt KLM van Amsterdam naar Curaçao met de KL733. Vertrek uit Amsterdam is 12:30 en aankomst op Curaçao is om 16:40 dezelfde dag.

Om een crewwisseling te voorkomen gaan de vluchten terug van Curaçao naar Amsterdam op donderdag en zondag. Vluchtnummer is KL734 en vertrek uit Curaçao is om 15:40. De aankomst in Amsterdam is de volgende dag om 07:15.

1 x per week Amsterdam – Aruba met tussenstop op Curaçao

Aruba naar Amsterdam en retour via Curaçao naar Amsterdam is op de zaterdag. Vertrek uit Amsterdam met de KL783 om 12:30 met aankomst op Aruba om 16:30. Dezelfde dag vertrek uit Aruba om 17:35 met aankomst op Curaçao om 18:15.

Vertrek uit Curaçao met de KL783 om 19:40 met aankomst de volgende dag in Amsterdam om 11:20. Passagiers kunnen op Aruba en Curaçao instappen met de eindbestemming Amsterdam. Gedurende de stop op Curaçao zal de crew change en catering up lift plaatsvinden.

1 x per week Amsterdam –Bonaire met tussenstop op Curaçao

Bonaire naar Amsterdam en retour via Curaçao naar Amsterdam is op de donderdag. Vertrek uit Amsterdam met de KL785 om 10:55 met aankomst op Bonaire om 14:55. Dezelfde dag vertrek uit Bonaire om 16:00 met aankomst op Curaçao om 16:40. Vertrek uit Curaçao met de KL785 om 18:10 met aankomst de volgende dag in Amsterdam om 09:50. Passagiers kunnen op Bonaire en Curaçao instappen met de eindbestemming Amsterdam. Gedurende de stop op Curaçao zal de crew change en catering up lift plaatsvinden.

1 x per week Amsterdam – St. Maarten met tussenstop op Curaçao

Sint-Maarten naar Amsterdam en retour via Curaçao naar Amsterdam op de vrijdag. Vertrek uit Amsterdam met de KL789 om 10:55 met aankomst op Sint-Maarten om 13:55. Dezelfde dag vertrek uit Philipsburg om 14:55 met aankomst op Curaçao om 16:35.

Vertrek uit Curaçao met de KL789 om 18:10 met aankomst de volgende dag in Amsterdam om 09:50. Passagiers kunnen op Sint-Maarten en Curaçao instappen met de eindbestemming Amsterdam. Gedurende de stop op Curaçao zal de crew change en catering up lift plaatsvinden.