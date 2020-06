Knops ontraadt motie over ingrijpen Point Blanche gevangenis

4 Gedeeld

Den Haag – Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft de motie van Chris van Dam van zijn eigen CDA ontraden.

Ook Andre Bosman van de VVD had de motie ondertekend. Daarin werd gevraagd om op Sint-Maarten in te grijpen en de Point Blanche gevangenis onder Nederlands gezag te stellen.

Knops vindt ingrijpen ongepast. Met de nieuwe regering op Sint-Maarten is verbetering op het dossier gevangenis wel mogelijk. Stemming over de motie is volgende week dinsdag, 30 juni.

Lees ook: