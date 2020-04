29 Gedeeld

Willemstad – Koning Willem-Alexander heeft minister Ollongren weer officieel geïnstalleerd in haar ambt van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



Raymond Knops is “op de meest eervolle wijze” ontslag verleend als minister en wordt weer staatssecretaris.



Kort na de zomer onderging Ollongren een operatie aan haar bijholtes, maar vanwege complicaties was ze maandenlang afwezig. Nu keert ze dus terug op haar post.