Kooymans en Hay winnen Buma Awards

George Kooymans en Barry Hay zijn vandaag in de prijzen gevallen bij de online-uitreiking van de Buma Awards Music in Media.

Zij werden bekroond met een award in de categorie Beste Sync voor het gebruik van het lied ‘Radar Love’ in de Amerikaanse miniserie ‘Mrs America’. Die gaat over vrouwenemancipatie in de Verenigde Staten. De 73-jarige Kooymans leidt aan de spierziekte ALS, waardoor Golden Earring sinds vorig jaar niet meer optreedt.