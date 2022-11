Kustwacht Aruba onderschept bootje met drugs uit Venezuela

ORANJESTAD – Gisteravond laat is een bootje uit Venezuela onderschept door de kustwacht. Dat gebeurde even voor middernacht in de territoriale wateren van Aruba, de politie zette een helikopter in.

Naast de helikopter werd er op land een patrouille ingezet samen met een K9-hondenteam. Tijdens de achtervolging op zee gooiden de zeven bemanningsleden van het bootje pakketten overboord. Een deel van deze pakketten zijn teruggevonden, naar het resterende deel is de politie nog op zoek.

Alle zeven mannen zijn aangehouden op verdenking van drugssmokkel en illegaal verblijf in de territoriale wateren van Aruba.