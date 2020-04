Kustwacht redt bestuurder zeilboot op zee

9 Gedeeld

Willemstad – De kustwacht heeft gistermiddag een man met een zeilboot gered op zee.



Tijdens een patrouille zag een FRISC patrouilleboot van Defensie een stuurloos zeilbootje ter hoogte van Barcadera. Aangekomen bij de boot zagen de kustwachters de bestuurder in het water liggen die met de boot vanaf de zee naar de kant probeerde te zwemmen. Een van de beugels van het zeil was afgebroken, waardoor hij niet verder kon.



De man is uit het water gevist en samen met zijn zeilboot naar de Aruba Nautical club gesleept. De bestuurder maakt het goed.