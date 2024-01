Legerdrone verlaat Curaçao voor Roemenië

WILLEMSTAD – Na bijna twee jaar actief te zijn geweest vanuit Curaçao, vertrekt het onbemande vliegtuig MQ-9 deze maand naar Roemenië om de NAVO-Oostflank te verdedigen. De MQ-9, een geavanceerd inlichtingenverzamelingsvliegtuig, heeft op vrijdag 12 januari zijn laatste missie in het Caribisch gebied voor Defensie voltooid.

Curaçao diende als uitvalsbasis voor deze toestellen, mede dankzij de gunstige weersomstandigheden en de ruime beschikbaarheid van het luchtruim. Van de vier toestellen waren er drie gestationeerd op het eiland.

De primaire functie was het trainen van luchtmachtpersoneel en het paraat stellen van de bemanning. In de loop van de tijd heeft de MQ-9 echter ook een rol gespeeld in lokale hulpverlening en operaties gericht op de bestrijding van drugssmokkel. In totaal heeft het toestel ruim 2800 vlieguren gemaakt.

De MQ-9 wordt ingezet voor het verzamelen van inlichtingen langs de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied. De NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, is een militaire alliantie tussen verschillende landen voor onderlinge verdediging. De oostflank van de NAVO grenst aan landen die geen lid zijn van het bondgenootschap, wat strategische monitoring vereist.

Ondanks het vertrek van de MQ-9 blijft Defensie actief in het Caribisch gebied met de inzet van het maritieme patrouillevliegtuig DASH-8, dat wordt beheerd door de Kustwacht Caribisch gebied. Dit toestel zal de taken overnemen die voorheen door de MQ-9 werden uitgevoerd, waaronder surveillance en monitoring in het luchtruim. Hiermee blijft de regio verzekerd van voortdurende ondersteuning en veiligheid vanuit de lucht.