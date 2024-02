Levenslange strafeis voor drie verdachten moord Peter R. de Vries

AMSTERDAM – Het Openbaar Ministerie heeft levenslange celstraffen geëist tegen drie mannen, verdacht van betrokkenheid bij de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De aanslag, die plaatsvond op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, heeft volgens justitie de samenleving diep geschokt.

De vermeende schutter Delano G., de chauffeur Kamil E., en de zogenaamde ‘moordmakelaar’ Krystian M. staan centraal in deze zaak. Naast deze drie hoofdverdachten, hoorden zes andere betrokkenen straffen variërend van drie tot 21 jaar tegen zich eisen, voor hun rol in de voorbereiding of het verspreiden van beelden van de zwaargewonde De Vries direct na de aanslag.

De moord op De Vries, uitgevoerd kort na een televisieoptreden, heeft volgens het OM een “ongekende, zeer grote schok” veroorzaakt. Justitie beschrijft hoe de moordplannen wijzigden toen oorspronkelijke kandidaten voor de uitvoering, inclusief chauffeur E. en een andere medeverdachte, afhaakten. Uiteindelijk nam Delano G. de fatale rol op zich na een kort telefoongesprek met ‘makelaar’ M.

Binnen het onderzoek naar de moord werd de rol van Krystian M. verder belicht door een nieuwe getuige, aangeduid als Eddy of nummer 5089. Deze getuige linkte M. aan de organisatie van de moord, in opdracht van een man die hij ‘oom’ noemde, vermoedelijk Ridouan Taghi, hoewel Taghi deze beschuldiging heeft ontkend en niet als verdachte in deze specifieke zaak geldt.

Het motief achter de moord, aldus het OM, ligt in de relatie van De Vries met de kroongetuige in het Marengoproces. Eerder werden al de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. op vergelijkbare wijze vermoord. De uitspraak in deze zaak wordt in juni verwacht.