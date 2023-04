Limited Curaçao Film Festival start 21 april

WILLEMSTAD – Fundashon Bon Intenshon heeft een opvolger geïnitieerd voor het Curaçao International Film Festival Rotterdam: de FILM DAYS 2023, een limited version van het festival. 21 april gaat die van start en duurt drie dagen.

Nadat het International Film Festival Rotterdam IFFR eind 2022 het tien-jarig sponsorcontract met de Fundashon Bon Intenshon opzegde, concludeerde de stichting van Gregory Elias dat nog een jaar zonder filmfestival geen optie was.

Daarom start de stichting met de FILM DAYS! In totaal worden er 12 spannende films vertoond op 21, 22 en 23 april in The Movies Otrobanda.

De filmselectie omvat drama’s, thrillers en komedies, en hebben onderling ook een verband. Dus je zult vergelijkbare relaties vinden in de films Aftersun en L’ Innocent – de eerste focust op een vader-dochterrelatie en de laatste op een moeder-zoonrelatie. Een ander verband in thema’s is dit jaar te vinden in de film Holy Spider en Godland, die beide verhalen vertellen over ervaringen met een sterk religieuze achtergrond.

Naast de twaalf films worden ook de Curaçao International Film Festival Shorts vertoond, die zijn geschreven en geproduceerd door lokale tieners die hun smartphones gebruiken.

Hier is een lijst van alle films die dit jaar tijdens de FILM DAYS 2023 – Limited edition vertoond worden:

1. AFTERSUN – Charlotte Wells (Verenigd Koninkrijk, 2022, 102′)

2. CIELO ABIERTO – Felipe Esparza Pérez (Peru, 2023, 65′)

3. EO – Jerzy Skolimowski (Polen, 2022, 86′)

4. GODLAND – Hlynur Pálmason (Denemarken, 2022, 143′)

5. VEEL GELUK, LEO GRANDE – Sophie Hyde (Verenigd Koninkrijk, 2022, 97′)

6. HEILIGE SPIDER – Ali Abbasi (Denemarken, 2022, 115′)

7. L’INNOCENT – Louis Garrel (Frankrijk, 2022, 96′)

8. GEEN BEREN – Jafar Panahi (Iran, 2022, 107′)

9. ORPHEA IN LOVE – Axel Ranisch (Duitsland, 2022, 107′)

10. DE BLAUWE KAFTAN – Maryam Touzani (Marokko, 2022, 118′)

11. THE WHALE – Darran Aronofsky (Verenigde Staten, 2022, 117′)

12. VERA – Tizza Covi, Rainer Frimmel (Oostenrijk, 2022, 115′)

13. CIFF korte broek 1- Dreams & 1.83 (Curaçao, 2023, 45′)

14. CIFF shorts 2 – Mi Lucha & Foi chiki un soño grandi (Curaçao, 2023, 45′)

Ticketverkoop start 10 april online en aan de kassa van Movies Otrobanda.