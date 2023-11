Lokale kerstmarkt bij Hofí Moringa

Aanstaande zondag 26 november is er een kerstmarkt bij Hofí Moringa. De maandelijkse markt biedt naast lokale producten deze maand ook kerstproducten aan. Naast shoppen is er ook live muziek. De markt is te bezoeken van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Hofi Moringa is een biologische boerderij die verschillende groenten en fruit, kruiden, sappen, honing van eigen bijen, Moringa-poeder en thee aanbiedt. Eén keer per maand vindt er een boeren- en ambachtsmarkt plaats en kunnen er kruidenwandelingen gemaakt worden.