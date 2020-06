Man die vrouw sloeg bij Centrum aangehouden

12 Gedeeld

Willemstad – De man die vorige week een vrouw in elkaar sloeg op de parkeerplaats van Centrum supermarkt is aangehouden. Het gaat om de 47-jarige Elmer Martines, die zichzelf bij de politie heeft aangegeven.

Van de mishandeling verschenen beelden op sociale media. In een open brief in de Èxtra verontschuldigt Martines zich voor de mishandeling. ‘Er is geen excuus voor mijn gedrag’, schrijft hij en ‘ik neem de volledige verantwoordelijkheid’. Martines zit voorlopig vast in afwachting van het onderzoek.



