Man gearresteerd na feveren op autoloze zondag

foto: Èxtra

Een man die zondagmiddag betrapt werd op feveren eindigde het weekend in de cel. Dat meldt de Èxtra. Het feveren viel op tijdens de autoloze zondag. Toen de man de politie opmerkte ging hij er als een speer vandoor.

Maar de man reed tot verbazing van de achtervolgende agenten naar huis, parkeerde de auto in de tuin en ging naar binnen.

Met de gearriveerde versterking werd het huis omsingeld. De man kon even later aangehouden worden, toen hij via de achterdeur wilde vluchten. Hij had een tas bij zich met één kilo marihuana en 42 kogels. In huis vond de politie meer drugs en een airsoftwapen en nog een man die ook werd gearresteerd.

