Willemstad – Op zondagmiddag is een toerist tijdens het zwemmen zijn familie uit het oog verloren, uit zicht verdwenen en verdronken. Dat gebeurde in zee voor het strand van Piscadera.

Na een zoekactie werd de man gevonden op de bodem van de zee. Hulpverleners ter plaatse hebben geprobeerd hem te reanimeren, waarna hij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Later op de avond werd duidelijk dat hij het niet gered heeft en is overleden.

De politie heeft nog geen naam vrijgegeven.