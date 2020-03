Marine ondersteunt kustlijnbewaking

21 Gedeeld

De Marine ondersteunt samen met Caribische militairen van Curaçao de kustwacht bij het bewaken van de grenzen op zee. De inzet van de militairen is op verzoek van Curaçao. Die wil garanderen dat de wateren in en rond het eiland vrij blijven van onder meer illegaal verkeer, drugstransporten en illegale visserijen.



De hulp is volgens Curaçao nodig om in de strijd tegen corona te zorgen dat mensen niet ongezien kunnen binnenkomen en zo mogelijk iemand kunnen besmetten, als ze zelf ook besmet zijn.