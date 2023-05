Markt bij Keizershof Luna Blou

WILLEMSTAD – Op zaterdag 27 mei vindt voor het eerst een Marshe plaats bij Keizershof Luna Blou. Het evenement zal plaatsvinden op het buitenterrein van Theater Luna Blou, waar het publiek vanaf 9.00 uur ’s ochtends tot 13.00 uur ’s middags welkom is.

De toegang is gratis, maar een donatie is welkom, in de mond van de vis, gemaakt van autobanden. De donaties zullen gebruikt worden om diverse lopende projecten bij de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao te financieren, met als doel de jongeren te leren zelfvoorzienend te zijn na het uitzitten van hun straf.

De Marshe wil lokale ondernemers een kans geven hun producten te promoten, en wil zowel de lokale bevolking als toeristen kennis laten maken met de authentieke sfeer van Curaçao.

Meer dan 40 lokale verkopers zullen hun producten tentoonstellen. Het aanbod omvat onder andere kleurrijke PVC-vogels, unieke haarbanden, Krioyo tassen, sieraden van edelstenen en pannenkoeken gemaakt van “maishi chiki” en pompoen.

Dankzij de centrale ligging in Otrabanda is het evenement gemakkelijk bereikbaar met de bus, en er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt.