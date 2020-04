Media kan nog geen steun krijgen

22 Gedeeld

Willemstad – Dagbladen, radio- en televisiezenders komen niet in aanmerking voor de loonsubsidie vanwege de coronacrisis. Dat zegt economieminister Giselle McWilliam.



Loonsubsidie is alleen voor bedrijven in een sector die op een lijst van het ministerie staan. Media staan daar niet op. Volgens McWilliam is dat omdat er geen geld is en prioriteit wordt gegeven aan andere bedrijven.



De minister sluit niet uit dat in een tweede fase de media wel steun kunnen krijgen. Veel kranten en radiostations hebben het moeilijk vanwege teruglopende advertenties.