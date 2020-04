Medici VS weer terug naar huis

529 Gedeeld

Foto: Antilliaans Dagblad

Een groep van 85 mannen en vrouwen medisch verplegend personeel uit Amerika die zouden komen helpen in het Curacao Medical Center worden weer terug naar huis gestuurd. Gisterochtend bleek één van de verpleegkundigen besmet te zijn geweest met het coronavirus en positief getest. Er moet nog een charter worden geregeld om ze weer naar huis te sturen.

De groep is werkzaam voor een Amerikaans bureau dat medische uitzendingen verzorgt. Nederland had hun aanwezigheid als voorwaarde gesteld bij de levering van medische apparatuur en middelen voor de covid19-pandemie.

Ook Aruba heeft medici vanuit dezelfde organisatie toegestuurd

gekregen en zal net als Curaçao de groep terugsturen, want de groep is

met hetzelfde vliegtuig gekomen.

Risico

Minister van Gezondheidzorg, Suzy Camelia-Römer benadrukt dat lokaal iedereen zich aan de regels gehouden heeft en niemand risico op besmetting heeft gelopen.

De verpleegkundige is op het vliegtuig gestapt zonder de testresultaten af te

wachten. Naar nu blijkt was de vrouw begin april al positief getest, maar ze

vertoonde geen symptomen meer. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth legt uit dat het kan zijn dat ze genezen is en dat de test nog positief is gebleken zonder dat ze besmettelijk is. Maar het kan ook zijn dat ze wéér ziek geworden is en dat ze wel anderen heeft kunnen infecteren.

Party Island

De groep verpleegkundigen hadden een verkeerde indruk van de hulp. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth wisten zij niet dat ook Curaçao in lockdown zit en hadden ze de indruk op een ‘party-island’ terecht te komen.

De Amerikanen zouden samen met zorgpersoneel uit Cuba uit voorzorg op het eiland zijn. Een deel zou gaan werken in het voormalige Sehos-ziekenhuis, dat voor intensieve zorg weer open gaat.

In het CMC is plaats voor 32 coronapatiënten en in het Sehos staan 84 bedden. De extra ic-plekken zijn voor patiënten van alle voormalige Antilliaanse eilanden. Als het nodig mocht zijn, komen die met extra air-ambulances naar Curaçao.