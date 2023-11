Meer dan een derde van de stemgerechtigden op Curaçao heeft al gestemd voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen

WILLEMSTAD – Terwijl in Nederland de stembureaus voor de Tweede Kamerverkiezingen pas volgende week woensdag openen, is op Curaçao het enige stemlokaal al sinds maandag open.

Volgens de meest recente gegevens heeft meer dan een derde van de ongeveer 1300 stemgerechtigden op het eiland hun stem al uitgebracht. Dit aantal is in lijn met de opkomst bij eerdere verkiezingen.

In 2021 waren ruim achthonderd kiezers geregistreerd voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Bijna dertig procent stemde toen op de VVD. De partij werd ook de grootste in Nederland.

Vertegenwoordiging

De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW) faciliteert het stemproces voor de Nederlandse burgers die op Curaçao wonen. Kim Sambo, communicatieadviseur van de VNW, gaf aan dat er tot nu toe circa 400 mensen hebben gestemd. “Dat zijn er inmiddels meer, want het was erg druk vandaag, maar nieuwe cijfers heb ik nog niet”.

Ondanks dat vele stemgerechtigden nog moeten stemmen, merkt zij enthousiasme en betrokkenheid onder de kiezers. Er wordt verwacht dat de opkomst in de komende dagen verder zal toenemen.

Eilanden

Op Aruba zijn er ruim 500 mensen die hun stem kunnen uitbrengen. Het exacte aantal kiezers op Sint-Maarten is niet bekend. Deze gebieden zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten en vormen samen een eigen kieskring binnen Nederland.

Bijna 110.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen in november. Voor het eerst zijn er meer dan honderdduizend geregistreerde kiezers die niet in Nederland verblijven.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hadden bijna 93.000 Nederlanders in het buitenland stemrecht.

De grootste groep kiezers woont in Duitsland, zo’n 21.000, België met bijna 18.000 en Frankrijk met net geen tienduizend stemmers. Volgens de gemeente Den Haag, die verantwoordelijk is voor de registratie en het tellen van stemmen van Nederlanders in het buitenland, zegt dat ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje, de Verenigde Staten, Zwitserland, Zweden, Australië en Portugal in de top 10 staan.

Opkomstpercentage

Van de bijna 93.000 Nederlanders die in 2021 stemgerechtigd waren voor de Tweede Kamer, brachten uiteindelijk meer dan 63.000 hun stem uit, wat neerkwam op een opkomst van ongeveer 68 procent.

VVD, D66 en GroenLinks waren de partijen die de meeste stemmen kregen van deze groep kiezers. Bij de Kamerverkiezingen van 2017 waren er 80.066 geregistreerde buitenlandse kiezers.