Meer Nederlanders naar Aruba

15 Gedeeld

ORANJESTAD – Aruba heeft in juli en augustus van dit jaar meer toeristen uit Nederland ontvangen dan in de zomermaanden van 2019. Bijna veertig procent meer.

Het gaat om in totaal iets meer dan 5.000 in juli en bijna 4500 in augustus. Nederland is volgens de Arubaanse toerisme organisatie ATA de enige markt waar in de zomermaanden een stijging ten opzichte van 2019 is te zien. Het eiland ontving in de eerste acht maanden van dit jaar bijna 500.000 buitenlandse reizigers. Vanuit Nederland waren dat er bijna 20.000.

Lees ook: