Minder mensen vertrekken uit Bonaire

KRALENDIJK – 699 inwoners vertrokken vorig jaar uit Bonaire. Dat is fors minder dan het gemiddelde van ruim 1000 de laatste vijf jaar. Ook in 2019 was dat al het geval. Bonaire kreeg er vorig jaar per saldo 830 nieuwe inwoners bij en telt nu 21.700 mensen.

In totaal kwamen er ruim 1400 immigranten bij, vooral uit Nederland. 228 baby’tjes zagen het levenslicht en 111 mensen overleden vorig jaar. Dat laatste is fors meer dan het gemiddelde van 89. Maar dat ligt volgens het CBS niet aan Covid, dat vorig jaar slechts drie slachtoffers eiste.