Minister: Geplande Huisartsenpost komt niet in het CMC

WILLEMSTAD – De huisartsenpost die eerder gepland was in het CMC komt toch niet in het ziekenhuis zelf. Dat zei minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Dorothy Pietersz-Janga gisteren in de Staten.

Volgens de minister is een Huisartsenpost in het CMC zelf niet handig, omdat die dan wordt overgeslagen door de patiënt die toch al in het ziekenhuis is.

De huisartsenpost is er voor spoedeisende huisartsenzorg buiten de kantoortijden van je eigen huisarts. Op dit moment slaan veel patiënten die stap al over en gaan direct naar het ziekenhuis.

De kans dat dit met een huisartsenpost in de buurt van het CMC nog steeds gebeurt, is volgens de huisartsen zelf dan ook erg groot. Het CMC heeft altijd rekening gehouden met een huisartsenpost binnen de muren van het ziekenhuis.

De bedoeling is dat een nieuwe huisartsenpost in maart van start gaat, maar eerst zal een werkgroep zich bezig houden met de tarieven die betaald moeten worden aan de artsen van dienst.

Zo’n tariefstructuur zou ook de discussie moeten slechten met de huidige problematiek van de avond-, nacht- en weekenddiensten, waarvan de huisartsen vinden dat die apart moet worden betaald.