Minister Pietersz-Janga stapt op

WILLEMSTAD – Minister Dorothy Pietersz-Janga van Gezondheid, Natuur en Milieu stapt op. Vanmiddag heeft zij bij de gouverneur haar portefeuille ter beschikking gesteld. Premier Pisas had daarom gevraagd.

Daarnaast wil zij voorkomen dat de Staten in een motie over haar aanblijven gaan beslissen. Hoewel de minister aangeeft haar verantwoording aan de Staten niet te willen ontlopen, zegt zij dat ze niet de oorzaak wil zijn van een ‘kernsplitsing’ binnen haar partij door aan te blijven.

Premier Pisas zou in de lezing van Pietersz-Janga tot zijn verzoek zijn gekomen door een besluit van het MFK-partijbestuur. Daarbij zouden de regels volgens de minister niet zijn gevolgd.

BZV

Opvallend is dat Pieters-Janga met geen woord rept over haar rol in de BZV-rechtszaak, waar zij trachtte in te grijpen en die volgens de regering ten grondslag ligt aan het verzoek aan haar om op te stappen.

De zaak draait om een door haar geschreven instructie aan de vereffenaars van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen BZV, om de juridische procedure tegen ex-bestuurders geheel en onvoorwaardelijk in te trekken.

Inmiddels ligt er een vonnis in hoger beroep tegen de fraudeurs. De drie rechters spreken van een mislukte interventie van de minister en hinten naar een aantasting van de Trias Politica.

Topinkomens

In plaats daarvan houdt de minister een betoog over de wet op de Normering Topinkomens, die zou kunnen leiden tot een leegloop van medisch specialisten naar andere eilanden en het buitenland.