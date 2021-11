Miss Universe Curaçao 2020 thuis aangevallen

24 Gedeeld

WILLEMSTAD – Chantal Wiertz, Miss Universe Curaçao 2020, is afgelopen dinsdag aangevallen op haar ranch en maakte daar zelf melding van op haar Instagram-pagina.

Een man klom over de muur en zei dat ze terug moest naar Nederland, omdat ze hier niet thuishoort. “Miss Curaçao of niet, ik ga je slaan”, zo riep de man, waarna hij in haar gezicht spuugde en op de grond duwde.

Ze raakte daarbij gewond aan haar ribben, gezicht en hoofd. Later sprong er zelfs nog een andere man over het hek die zei aan de politie te gaan verklaren dat Wiertz het gevecht zou zijn gestart. Ze kon uiteindelijk ontsnappen en rende weg om haar familie te bellen voor hulp, die waren snel ter plaatse, net als de politie.

