Motorrally Easy Riders viert 25-jarig jubileum 11-06-2024

WILLEMSTAD – Voor de 25e keer organiseert Easy Riders Curaçao een motorrally ter ere van de Dag van de Vlag. Honderden motorrijders uit Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Suriname, Martinique, Nederland en de VS komen speciaal naar Curaçao om deel te nemen aan dit evenement.

Tijdens een persconferentie in het Licore Maduro-complex presenteerde voorzitter Vernon de Lanooi de plannen voor de festiviteiten. De evenementen vinden plaats van 26 juni tot en met 3 juli en zijn opgedragen aan het overleden prominente lid John Djaoen. De centrale locatie van de activiteiten is de ERC Village aan de Orionweg in Zeelandia. Het publiek is hier ook van harte welkom.

Programma

De festiviteiten beginnen op 26 juni met het uitladen van de motoren van de internationale deelnemers, gevolgd door een karaoke-avond in de ERC Village. Op 27 juni staat de ‘Curaçao by Night Ride’ op het programma.

Op 28 juni vindt de officiële inschrijving plaats, waarna er een feest volgt met optredens van Doble R, GIO Legends en dj Flako op 29 juni. De motorclub Wild Hogs organiseert op 30 juni een ‘Ride & Party Event’, en op 1 juli is er een ‘Sunset Ride’ gepland.

Het hoogtepunt van de week is de ‘25th Flag Day Bike Rally’ op 2 juli. Tijdens deze rally maken de motorrijders een ronde door Curaçao om de Dag van de Vlag te vieren. Curaçaose motorrijders kunnen zich online aanmelden tot 25 juni 17.00 uur, of op vrijdagavond 28 juni tijdens de officiële inschrijving.