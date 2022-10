Mullet Bay op Sint Maarten is niet van Ansary

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Hushang Ansary bijt opnieuw in het stof. Verzekeringsmaatschappij Ennia is wel degelijk eigenaar van SunResorts en, bij uitbreiding, van Mullet Bay op Sint Maarten. Dat heeft de rechter afgelopen week bepaald.

In het kader van de herstructurering van Ennia heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten namens Ennia Caribe Investments, Ansary ontslagen als bestuurder van SunResorts en nieuwe bestuurders in zijn plaats benoemd.

Ansary heeft geprobeerd zijn ontslag bij SunResorts tegen te houden en een poging gedaan eigen bestuurders te benoemen. Volgens de 96-jarige Iraanse-Amerikaanse zakenman zou SunResorts nooit rechtsgeldig aan de Ennia groep zijn overgedragen.

Overwaarde

Hushang Ansary nam Ennia in 2006 over en kort daarna begon Mullet Bay een grote rol begon te spelen in het financiële welzijn van de verzekeringsmaatschappij. De SunResorts aandelen gingen de boeken in voor een waarde van 460 miljoen dollar, zo’n 40 procent van Ennia’s activa, terwijl de realistische waarde op ongeveer 50 miljoen dollar lag.

Ennia kwam daardoor onder curatele te staan van de Centrale Bank, die Mullet Bay wil verkopen om de verzekeraar te voorzien van het broodnodige kapitaal. Met deze rechtszaak wilde Ansary dat voorkomen.

De overdracht van aandelen zou volgens Ansary in strijd met de regels zijn uitgevoerd zodat Ennia nooit eigenaar had mogen worden. Uit verschillende jaarstukken en het aandeelhoudersregister van SunResorts blijkt echter het tegendeel.

Dwangsommen

De rechter heeft Ansary en zijn bestuurders verboden zich voor te doen als bestuurder van SunResorts op straffe van aanzienlijke dwangsommen, die per verbod kunnen oplopen tot tien miljoen dollar.

De door de Centrale Bank benoemde nieuwe bestuurders hebben tot taak orde op zaken te stellen bij SunResorts en een traject in gang te zetten tot verkoop en/of ontwikkeling van Mullet Bay. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de polishouders van Ennia.