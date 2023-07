Muzikant Levi Silvanie (35) onthult zijn diepgaande strijd

ROTTERDAM – Levi Silvanie (35), een getalenteerde muzikant, schreef een hit en trad op voor duizenden mensen, maar zijn succesvolle carrière ging gepaard met een innerlijke worsteling. Hij heeft gevochten tegen depressie en zelfmoordneigingen, waardoor zijn muzikale ambities op de achtergrond zijn geraakt. Hij deelt nu zijn indrukwekkende verhaal in het Algemeen Dagblad in Nederland.

Het verhaal van Levi Silvanie maakt deel uit van de serie Rotterdammers, waarin verslaggever Marcel Wijnstekers wekelijks het levensverhaal van een Rotterdammer optekent.

“Dat ik nog leef, is eigenlijk een wonder. Toen ik 18 was, sukkelde ik achter het stuur in slaap na een optreden in muziekcafé Crazy Pianos in Scheveningen. Ik had twee meerijders op de achterbank. Op een viaduct schrok ik wakker en verloor bijna de controle over het stuur. Gelukkig kwamen we op het nippertje tot stilstand tegen de vangrail.”

Levi’s leven is als een rollercoaster geweest, met hoogte- en dieptepunten die elkaar afwisselden. Op jonge leeftijd verliet hij zijn geboorteland Curaçao om in Nederland te gaan studeren, maar de muziek nam uiteindelijk de overhand. Hij brak door als muzikant en stond zelfs op het podium tussen grote namen als Nile Rodgers en Sting, ondanks zijn podiumangst. Het succes leek ongekend, maar achter de schermen worstelde hij met uitputting en depressie.

Na een lange periode van zelfreflectie, traumatherapie en bezoeken aan psychologen, heeft Levi zijn muzikale passie herontdekt. Met zijn nieuwste CD-luisterproject The Album Experience vertelt hij zijn persoonlijke levensverhaal door middel van dertien liedjes over tegenslagen en herrijzenis. Het is een intiem en emotioneel proces waarin Levi zijn diepste gevoelens blootlegt en de aandacht vestigt op thema’s als depressie, liefde en levensdoelen.

Het verhaal van Levi Silvanie is er een van veerkracht en doorzettingsvermogen, waarbij muziek een sleutelrol speelt in het overwinnen van zijn innerlijke demonen. Hij nodigt mensen uit om zijn muziek te ervaren tijdens speciale luistersessies, waarbij de nummers worden afgespeeld in een intieme setting en de gelegenheid wordt geboden om over de emoties en de betekenis achter de muziek te praten.

Levi’s reis toont aan dat, ondanks de uitdagingen van het leven, het mogelijk is om een nieuw pad te vinden naar geluk en vervulling. Zijn muziek en verhaal hebben het potentieel om anderen te inspireren en te raken, en hij hoopt op deze manier een positieve impact te hebben op mensen die met vergelijkbare moeilijkheden worstelen.