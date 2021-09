Nieuw nationaal marinepark op Curaçao moet nog wel een aantal hobbels nemen

45 Gedeeld

Oostpunt | Foto: Bea Moedt

WILLESTAD – Curaçao krijgt een nieuw nationaal marine park, maar tussen nu en een maand moeten er nog wel een aantal problemen worden opgelost met Willy Maal, de eigenaar van Oospunt.

De Caribbean Research & Management of Biodiversity Foundation, Carmabi krijgt het gebied voor de kust van Oostpunt in beheer met als doel om het onderwaterleven en het koraalrif te beschermen. De natuurbeschermingsorganisatie zegt binnenkort met de uitvoering van haar beheerstaken in het ‘nieuwe’ marine park te beginnen. Het park krijgt de naam ‘Curaçao Marine Park’.

Maar er loopt een rechtszaak tussen Maal en de overheid over de toewijzing van het gebied als natuurgebied. Volgens Maal betreft een deel van het beschermde gebied gronden en binnenwateren die privé-eigendom zijn van zijn familie.

Toewijzing daarvan aan Carmabi zou een streep kunnen zetten door de ontwikkelplannen van Maal. Het is daarom niet ondenkbaar dat de overheid schadeclaims kan verwachten.

Om tafel

De eigenaar van een groot deel van Oostpunt zegt geen probleem te hebben met een onderwaterpark, maar vindt het onbegrijpelijk dat ‘zonder enige inspraak’ een deel van zijn eigendom in beheer wordt gegeven aan een beheerder.

Maal is ook ontstemt over de aankondiging van Carmabi dat het begint met de uitvoering van beheerstaken. “Carmabi is er op uit om alle ontwikkeling van Oostpunt tegen te gaan en zetten met hun persaankondiging de overheid onder druk. Eventuele investeerders van ontwikkeling op mijn land worden erdoor afgeschrikt.”

Charles Cooper die het dossier erft van voorgangers Zita Jesus-Leito en Suzy Camelia-Römer is voorstander van de ontwikkeling van Oostpunt en hoopt deze maand partijen om tafel te kunnen krijgen om tot een vergelijk te komen. “Curaçao verliest in alle scenario’s mocht de rechter uitspraak doen. Ik ben voorstander van natuurbeheer, maar ook voorstander van ontwikkeling. Curaçao heeft beide nodig”, aldus minister Cooper.

Kustlijn

Het nieuwe Curaçao Marine Park bestrijkt de kustlijn die begint aan de westzijde van de Caracasbaai en dan de zuidoostelijke richting volgt, om Oostpunt heen en vervolgens verder trekt, voor een kort deel, noordwestwaarts. In de breedte strekt dit gebied vanaf de waterlijn tot 100 meter daarbuiten. De instelling van het Curaçao Marine Park waarborgt het grote belang van de bescherming van het mariene ecosysteem zoals de koralen en het onderwaterleven.

De Afdeling Mariene Parken van Carmabi is van plan te beginnen met het plaatsen van een twintigtal meerboeien. Vaartuigen kunnen hier vrij aanmeren. De boeien zijn vooral bedoeld om het gebruik van ankers te weren. Ankers kunnen namelijk grote schade aanrichten op het koraalrif.

Carmabi gaat ook afval en ongebruikt vistuig op de zeebodem verwijderen en er wordt een surveillance-team opgezet om mogelijke wetsovertredingen te documenteren en te melden aan betrokken overheidsdiensten, zoals de kustwacht. Hiervoor heeft Carmabi een boot aangeschaft, een Eduardoño met de naam ‘Yaru’ waarmee regelmatig in het gebied gesurveilleerd zal worden.

Activiteiten

Voor de meeste gebruikers van het Curaçao Marine Park verandert er volgens Carmabi weinig. Toegang tot en gebruik van gebied is en blijft vrij en kosteloos. Carmabi gaat voor de toegang en activiteiten binnen het gebied geen toegangsgeld of andere inkomsten innen. Duiken en snorkelen blijft gewoon mogelijk.

Er gelden in het Curaçao Marine Park geen restricties voor de locatie waar visserij wordt bedreven. Maar volgens Carmabi zal de overheid een aantal Fish Reproduction Zones gaan aanmerken . Zo’n zone is bedoeld voor het herstel van de visstanden in de Curaçaose wateren en in het verlengde daarvan, de duurzame visserij.

Voor alle vaartuigen in het beheersgebied zal een ankerverbod gelden. Het weren van ankers binnen rif gebieden ten zuidoosten van ons eiland zal in grote mate bijdragen aan het behoud van deze zeer kwetsbare koraalriffen. Het aanmeren van vaartuigen blijft uitsluitend mogelijk door gebruik van de nieuwe aanmeerboeien, aldus Carmabi.

