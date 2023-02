Nog steeds geen datum voor heropening grenzen met Venezuela

WILLEMSTAD – Een concrete datum voor heropening van de grenzen met Venezuela is er nog steeds niet. Dat meldt de Curaçaose regering. Drie keer is er ambtelijk overleg geweest tussen Aruba, Curaçao, Nederland en Venezuela. Venezuela sloot de grenzen in februari 2019 met Aruba en Curaçao.

Tijdens de gesprekken in het Acoya Curaçao Resort waren ook medewerkers van de Douane en Immigratiedienst en de Lucht- en Zeevaartautoriteitenaanwezig. Voor Curaçao was de Directie Buitenlandse Betrekkingen en voor Aruba waren de Arubaanse equivalent, de Douane, burger Luchtvaartdienst DCA, Directie Scheepvaart en een afgevaardigde van de Arubaanse regering aanwezig.

Volgens premier Gilmar Pisas is het de bedoeling dat de grenzen snel opengaan voor de Venezolaanse groente en fruitbarkjes. Hij verduidelijkte eerder al dat de heropening van de grenzen voor boten met verse producten niet alleen belangrijk was om de hoge voedselkosten te drukken, maar dat het ook cruciaal was om het luchtverkeer met Venezuela te herstellen, zodat mensen terug naar hun land kunnen reizen.

Wanneer het volgende overleg plaats vindt is niet bekend.