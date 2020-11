OM biedt covidspecial voor boetes

2 Gedeeld

Willemstad – Het Openbaar Ministerie biedt inwoners van Curaçao opnieuw de mogelijkheid om gespreid hun boete te betalen. Tot eind deze maand betaal je eenmalig 19 gulden en daarna de rest in maximaal 24 maanden.

Omdat veel mensen er door de week niet aan toekomen, is het boeteloket morgen ook geopend, tussen 11.00 en 15.00 uur. Neem wel een pasje mee, want cashgeld nemen ze daar niet aan. Het loket van Paga bo But ligt aan het Waaigat, ten oosten van Curoil aan de Abraham Chumaceiro Boulevard.