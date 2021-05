OM looft nogmaals een beloning uit van 5.000 gulden in cold case zaak Raiza Scoop

WILLEMSTAD – In 2020 werd door de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie de “cold case” betreffende de dood van de 19-jarige Rayziënne (Raiza) Scoop heropend. Daarbij werd destijds, in 2020, een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de oplossing van de zaak.

Inmiddels zijn in het opsporingsonderzoek een aantal succesvolle stappen gemaakt. Het Openbaar Ministerie looft op dit moment nog een beloning uit van 5.000 gulden voor degene die zich op korte termijn bij de politie meldt met cruciale informatie waarmee het onderzoek kan worden afgerond en de zaak definitief kan worden opgelost.

De zaak waar het om gaat betreft de dood van de 19-jarige Rayziënne (Raiza) Scoop. In de nacht van 31 december 2011 op 1 januari 2012 raakte zij vermist na het verlaten van een woning. Op 19 maart 2012 werd haar lichaam levenloos aangetroffen in de struiken bij Playa Canoa.

De zaak werd heropend vanwege de ernst van de zaak, de jonge leeftijd van het slachtoffer en de vermoedelijk gruwelijke wijze waar op zij om het leven is gebracht. De politie en het Openbaar Ministerie zijn vastbesloten de zaak tot klaarheid te brengen.

Mensen die informatie hebben over de verdwijning en/of de dood van Raiza Scoop, waarbij elk detail welkom is, worden voor een laatste maal gevraagd contact op nemen met de politie op telefoonnummer: 108. Alle tips die op dit nummer binnenkomen worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.