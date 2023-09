Omstanders verijdelen overval in Punda

WILLEMSTAD – Omstanders hebben zaterdag voorkomen dat overvallers van een juwelierszaak er met hun buit van door konden gaan. Dat gebeurde in de Breedestraat in Punda. Toen de twee overvallers op hun motor met hun buit snel weg wilde rijden trok een burger de achterste passagier van de motor omver, waardoor beiden ten val kwamen.

De twee mannen werden snel gearresteerd door de arriverende politie. Ze zijn geïdentificeerd als de 33-jarige Colombiaan D.A.M.C. en de 53-jarige W.F.A.S., geboren in de Dominicaanse Republiek.

Het dramatische incident speelde zich af in het volle daglicht. Een man met een zwart jack was de Milano Diamond Gallery binnengegaan, gewapend met een wapen, en had vervolgens verschillende vitrinekasten kapotgeslagen. Zijn handlanger stond buiten te wachten met een draaiende motorfiets, klaar voor een snelle ontsnapping.

Zover kwam het niet door een actie van een omstander, die op het moment dat de motor weg wilde rijden, de passagier van de motor trok. Daardoor verloor de bestuurder zijn evenwicht en reed zijn motorklem tussen een prullenbak en betonnen paaltje.

De passagier wist met de buit weg te rennen, maar werd enkele straten verderop in Hanchi Snoa met buit gearresteerd en naar het politiebureau gebracht.

Gewond

De bestuurder werd overmeesterd door het publiek en raakte daarbij gewond. Hij werd aangehouden en is per ambulance naar het CMC-ziekenhuis vervoerd voor medische behandeling.

De gestolen buit is teruggegeven aan de winkeleigenaar, die naast de materiële schade ook grote schok had ervaren. De scooter werd in beslag genomen, en beide overvallers werden vastgehouden na te zijn voorgeleid aan de assistent-officier van justitie, in afwachting van verder onderzoek.

De collectieve inspanning van het publiek speelde een cruciale rol bij het dwarsbomen van deze brutale overval, zoals te zien is in videobeelden.