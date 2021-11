Onbekende chauffeur komt om het leven op de ring

27 Gedeeld

WILLEMSTAD – Vannacht is een nog onbekende bestuurder van een auto om het leven gekomen op de ring bij Ser’i Domi.

Getuigen die als eerste ter plaatse waren bij het ongeluk konden de chauffeur aanvankelijk niet vinden. Die bleek uiteindelijk onder de auto te liggen die over de kop geslagen was. De brandweer wist hem of haar uiteindelijk onder de auto vandaan te krijgen, maar toen was het al te laat. De onbekende bestuurder is het vijfde dodelijke slachtoffer op Curaçao in het verkeer dit jaar.

