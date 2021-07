Ondernemers Bonaire kunnen nog steeds uitstel belastingen aanvragen

KRALENDIJK – Ondernemers op Bonaire met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen nog tot en met 30 september bijzonder uitstel aanvragen of verlengen. Vanaf 1 oktober krijgen ze daarvoor 60 maanden de tijd met elke maand een vast aflossingsbedrag.

De nieuwe belasting die verschuldigd is per 1 oktober moet wel weer gewoon op tijd betaald worden. Dat was eerst 1 juli, maar het Nederlandse kabinet geeft nu drie maanden extra tijd. Betaal je niet op tijd of vergeet je uitstel aan te vragen, dan moet je normaal gesproken zes procent invorderingsrente betalen, maar dat is tot het eind van het jaar tijdelijk verlaagd naar nul procent.

