Foto gemaakt door Brian Sprock vanaf Fort Nassau, Curaçao.

Willemstad – Het blijft onverminderd warm op Curaçao. 34 tot 35 graden is deze dagen niet ongewoon. Volgens de Meteo is dit eigenlijk normaal voor augustus en september, de warmste maanden op het eiland. De zon staat namelijk loodrecht boven de eilanden.

De temperatuur van het zeewater is hoger dan normaal, waardoor er meer tropische depressies ontstaan. Die vangen op hun beurt de wind af, waardoor het nu ook warmer lijkt. Het Hurricane Centre in Miami verwacht tot 19 tropische stormen dit orkaanseizoen, 9 hebben we al gehad.

Weeroverzicht dinsdag: Een hogedrukgebied dat zich geleidelijk uit het gebied terugtrekt, bevordert tot op de dag van vandaag nog steeds boven Aruba en Curaçao een droge en stabiele lucht wat leidt tot weinig bewolking, droge en warme omstandigheden. Op Bonaire worden de eerste veranderingen die de komende tijd zullen doorzetten al gemerkt. Een verandering van het weerpatroon wordt langzamerhand weer verwacht, waardoor er meer ruimte zal zijn voor bewolking en een stijgende kans op lokale neerslag.

Voor meer informatie over het weer ga naar caribbeanweathercenter.net

