Ook corona in politiecellen van Barber

Willemstad – Ook de gevangenis ontkomt niet aan Corona. In de cellen van Barber werd dit weekend een gevangene ziek die corona bleek te hebben.

Zijn celmaat testte positief. Niet duidelijk is of de besmetting te maken heeft met eerder coronagevallen in Barber. De twee zijn inmiddels overgeplaatst naar de politiecellen in de SDKK-gevangenis, waar ze nu in isolatie zitten.

