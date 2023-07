Op Saint-Barthélemy vliegen ze wel erg laag

SAINT-BARTHELEMY – Er zijn verschillende luchthavens in de wereld waar toeschouwers heel dicht bij landende en opstijgende vliegtuigen kunnen komen. De meest bekende zijn die van Sint-Maarten en het Griekse Skiathos, maar ook op het Caribische eiland Saint-Barthélemy kunnen toeschouwers erg dichtbij komen. Misschien iets te dicht bij, schrijft luchtvaartnieuws.nl.

Op sociale media zijn dit weekend beelden viraal gegaan van vliegtuigspotters die op Saint-Barthélemy bijna een Pilatus PC-12 van Tradewind Aviation tegen hun hoofd krijgen.